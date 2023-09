Amazfit GTS 4 Mini con +120 sport e schermo AMOLED è una scintilla

Costa poco, fa il suo dovere e non te ne lascia scappare una. Praticamente una caratteristica vincente dopo l’altra per avere al polso un prodottino che davvero apporta un tocco intelligente alla vita di tutti i giorni. Amazfit GTS 4 Mini è un capolavoro che è perfetto sia per lui che per lei.

Attualmente in promozione su Amazon, il prezzo scende

Le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia

Amazfit GTS 4 Mini: lo smartwatch che sa offrirti tutto

Disponibile in nero, comodo e soprattutto né pesante né ingombrante, Amazfit GTS 4 Mini è l’ottimo compromesso che vuoi avere al polso. Una volta che lo indossi capisci perché chi lo acquista ne rimane innamorato.

Infatti il suo nome potrebbe lasciarti intuire che è una versione lite o scarna di un modello più avanzato ma credimi se ti dico che non gli manca nulla. Display AMOLED da personalizzare e con luminosità e colori eccezionali, un tocco e vieni catapultato in un mondo di funzioni.

Attraverso i sensori tieni sotto controllo salute e sport. Le modalità sono più di 120 e puoi anche entrare a contatto con l’acqua considerato che è totalmente impermeabile. Hai poi indicatori per il sonno, la frequenza cardiaca, SpO2 e tanto altro ancora.

Notifiche smart, GPS integrato e batteria che dura una vita. Conta che con una carica hai fino a 15 giorni di utilizzo.

Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare il tuo Amazfit GTS 4 Mini a soli 89,99€

