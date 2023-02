Amazfit GTS 3: smartwatch elegante con 150 modalità di sport (-36€)

Ti segnalo questa offerta super vantaggiosa che ti permette di mettere al polso uno smartwatch bellissimo, comodo e con una marea di funzioni. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Amazfit GTS 3 a soli 113,90 euro, invece che 149,90 euro.

Per questo wearable, uno sconto del 24% non è per niente male. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Amazfit GTS 3 è uno smartwatch elegantissimo, impermeabile e con una batteria che dura a lungo.

Amazfit GTS 3: il meglio a un prezzo vantaggioso

Amazfit GTS 3 ha un bellissimo display AMOLED da 1,75 pollici con risoluzione a 341 PPI, un tocco sensibile e fluido. È comodo da tenere al polso anche mentre dormi. Puoi sfruttare le oltre 150 modalità sportive per tenerti in forma. Mentre le svolgi il tuo smartwatch tiene traccia del battito del cuore le calorie bruciate, dei Km percorsi e tanto altro. Puoi impostare degli obiettivi e ricevere notifica quando li raggiungi nella giornata.

Ha il GPS integrato che ti permette di tracciare il percorso in modo preciso senza la necessità di avere dietro il tuo smartphone. Inoltre puoi parlare con Alexa direttamente dal tuo polso e ha un assistente vocale che funziona anche in modalità offline. È resistente all’acqua fino a 50 metri ed è dotato di una batteria che può durare per 2 settimane con una sola ricarica.

Insomma un vero portento che oggi ti puoi portare a casa con molto meno. Quindi, prima che sia tardi, vai subito su Amazon e acquista il tuo Amazfit GTS 3 a soli 113,90 euro, invece che 149,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.