Amazfit GTS 3, GTR 3 e GTR 3 Pro si aggiornano: le novità

Amazfit GTS 3, GTR 3 e GTR 3 Pro stanno ricevendo un corposo aggiornamento firmware che introduce alcune novità molto interessanti. Huami, l'azienda produttrice dei wearable e molto spesso legata a Xiaomi per la produzione dell'iconica serie di smartband Xiaomi Mi Band, ha iniziato il rollout di un update piuttosto corposo per tutti e tre gli smartwatch.

C'è un corposo aggiornamento per Amazfit GTS 3, GTR 3 e GTR 3 Pro

Con il firmware 8.26.3.1 il modello Amazfit GTR 3 Pro dispone adesso dell'applicazione GoPro Mini tramite l'app store Zepp; si tratta di una conferma di quanto Huami stia spingendo per aprire la propria piattaforma anche alle applicazioni di terze parti, soprattutto quelle sviluppate da brand importanti. Il changelog indica inoltre l'introduzione di un nuovo indicatore per le app in background a livello delle watch face e la possibilità di calibrare manualmente l'altitudine.

Il modello Amazfit GTS 3, invece, sta ricevendo il firmware 7.30.3.1 di cui però non se ne conoscono ancora i dettagli; stessa cosa per quanto riguarda il firmware per il modello GTR 3. Dalle nostre informazioni il rollout del nuovo firmware è già a buon punto e le novità software sono già adesso disponibili anche nel nostro Paese, pertanto vi invitiamo a controllare il vostro smartwatch Amazfit e preparatevi a scaricare il nuovo update.