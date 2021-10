Amazfit GTS 2e: PREZZO BOMBA su Amazon!

Amazfit GTS 2e è in offerta su Amazon a soli 83,99 euro. Il ribasso del 35% corrisponde a uno sconto effettivo di 45,91 euro che rende l'acquisto più economico. Spedito in modo rapido e veloce in tutta Italia, è acquistabile anche a rate.

Amazfit GTS 2e: caratteristiche principali

La cassa dalla forma quadrata contiene al suo interno un display AMOLED HD touch da 1.65 pollici che rende la visione dei contenuti di qualità e agevolata. Custodito da una copertura in vetro curvo, può essere personalizzato a proprio piacimento grazie a 90 impostazioni diverse.

Capace di tenere sotto controllo i diversi parametri del benessere, questo wearable è dotato di sensori preposti al monitoraggio della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno del sangue, del sonno e dello stress. La vera chicca, in ogni caso, è racchiusa nel suo lato fitness che vanta ben 90 modalità di allenamento precaricate. Grazie a queste è possibile rilevare ogni tipo di performance e registrarle ottenendo delle informazioni chiare sui propri allenamenti.

Il suo essere impermeabile fino a 5 ATM, inoltre, lo rendo sicuro da utilizzare in acqua come in caso di sport acquatici. La batteria è un altro punto forte visto che vanta un'autonomia di 14 giorni. Con un utilizzo tipico si raggiungono i 24, mentre con un utilizzo base si toccano persino i 45 giorni. Amazfit GTS 2e è acquistabile su Amazon a soli 83,99 euro e non potete farvelo sfuggire!