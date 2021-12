Amazfit GTS 2e in sconto ASSURDO su Amazon: 75€ (-53€)

Amazfit GTS 2e crolla su Amazon in modo assurdo. Lo porti a casa a 75€ circa appena invece di 129,90€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: offerta limitatissima, completa rapidamente l'ordine per approfittarne.

Amazfit GTS 2e è in sconto super su Amazon

Un wearable spettacolare, perfetto per tutti i giorni, incluso lo sport. A disposizione, hai 90 modalità di workout su cui fare affidamento: scegli il tuo preferito e tieni traccia dei tuoi progressi. Grazie alla certificazione 5ATM, puoi usarlo anche in acqua senza alcun problema. Affidati a lui per tenere sotto controllo notifiche, avvisi, chiamate in arrivo, promemoria e non solo: tutto dal polso. Puoi anche sfruttarlo per interagire con l'assistente vocale Alexa.

Naturalmente, è un validissimo alleato anche per la salute, pronto a tenere sotto controllo il livello di ossigeno nel sangue e il battito cardiaco, oltre ovviamente alla qualità del riposo notturno. Godi di ottima autonomia energetica e leggi tutto sull'ampio display da 1,65″ di tipo AMOLED: eccellente visibilità in ogni condizione di luce ambientale. Naturalmente, lo schermo puoi personalizzarlo come preferisci, scegliendo fra una serie enorme di quadranti.

Insomma, Amazfit GTS 2e a questo prezzo è un autentico affare. Da Amazon puoi puoi fare un ottimo affare, risparmiando ben il 42%: completa rapidamente l'ordine per averlo a 74,98€ invece di 129,99€.