Huami ha lanciato Amazfit GTS 2e e Amazfit GTR 2e nel gennaio 2021. Sebbene gli smartwatch siano dotati di diverse caratteristiche impressionanti, non hanno mai avuto il supporto per Alexa di Amazon.

Amazift GTS 2e e GTR 2e: ecco come si scarica Alexa

L'azienda ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento del firmware ai due dispositivi indossabili intelligenti. L'update software, applicabile agli utenti in India (per il momento), consentirà di interagire in modo intelligente con il proprio dispositivo indossabile intelligente mediante Alexa per svolgere una serie di attività smart e non solo.

GTS 2e e GTR 2e sono versioni leggermente meno prestanti dei modelli GTS 2 e GTR 2. Sono abbastanza convenienti e, con il nuovo aggiornamento con supporto per Voice Assistant, i due modelli saranno ancora di più dei “Best Buy” per diverso tempo.

Tuttavia, entrambi i wearable non supportano la connettività Wi-Fi, il che implica che entrambi hanno una durata della batteria più lunga rispetto alle loro alternative più costose.

In una dichiarazione del team Amazfit in India, la società ha informato il pubblico che l'attesissimo supporto ad Alexa per Amazfit GTS 2e e GTR 2e è ora disponibile e consente alle persone di godere dell'interazione vocale dell'assistente di Amazon al fine di riprodurre musica, fornire previsioni del tempo e molto altro. Gli utenti sono stati incoraggiati ad aggiornare i propri dispositivi per usufruire del supporto Alexa.

Il firmware per l'aggiornamento è la versione 1.0.2.31. Il software può essere installato tramite l'app Zepp, che è l'applicazione ufficiale di Huami per smartwatch. Una volta che il tutto sarà stato installato con successo, gli utenti dovranno aggiungere Amazon Alexa al proprio profilo account sull'app Zepp. Verrà richiesto loro di accedere con il proprio account Amazon e le istruzioni sullo schermo mostreranno tutti i passaggi da eseguire per la configurazione.

Amazfit

Smartwatch