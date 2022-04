Amazfit GTS 2e a 89€: PREZZO BOMBA nelle Offerte di Primavera Amazon

Tanti smartwatch nelle Offerte di Primavera, tra i modelli più interessanti troviamo Amazfit GTS 2e in offerta su Amazon a 89,90€. Per accedere allo sconto occorre selezionare la casella relativa al coupon da 20€ e procedere all'acquisto, al momento del pagamento il prezzo finale risulterà ridotto.

Evoluzione dell'amatissimo GTS, questo GTS 2e ha un rapporto qualità/prezzo mai visto, a questo prezzo è impossibile trovare uno smartwatch più completo e versatile. Il design squadrato ricorda in tutto e per tutto il precedente modello, con un display da 1.65″ protetto da un vetro leggermente curvo agli estremi. La cassa è realizzata in alluminio, caratteristica unica per un dispositivo proposto a meno di 90 euro.

Lo smartwatch del brand cinese Huami offre la possibilità di monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24, misurare i livelli di ossigeno nel sangue tramite il sensore SpO2, e tenere sotto controllo la qualità del sonno e i livelli di stress. Il sistema operativo include 12 modalità sportive, delle quali è possibile verificare l'andamento e i progressi tramite l'applicazione per smartphone Android e iOS. Inoltre, Amazfit GTS 2e integra l'assistente vocale Alexa, per comandare lo smartwatch attraverso dei pratici comandi vocali.

L'autonomia del dispositivo indossabile è ottima, il produttore dichiara fino a 24 giorni di utilizzo con una sola carica.

Per le Offerte di Primavera, troviamo Amazfit GTS 2e in offerta su Amazon a 89,90€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.