Amazfit GTS 2 Mini: un'ottimo smartwatch, ad un prezzo ridicolo

L’Amazfit GTS 2 Mini è uno smartwatch che offre molte funzionalità avanzate, tra cui Alexa integrato, una durata della batteria di 14 giorni, 68 modalità sportive, monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, SpO2 e monitoraggio dello stress, notifiche intelligenti e un design unico con quadranti personalizzabili. Tutto questo oggi, è disponibile su Amazon con uno sconto del 22%, quindi puoi acquistare questo fantastico dispositivo ad un prezzo competitivo di soli 69,90 euro.

Amazfit GTS 2 Mini: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

La funzionalità di Alexa integrato rende questo Amazfit GTS 2 Mini molto comodo e facile da usare. Con un semplice comando vocale, puoi porre domande, ottenere traduzioni, impostare sveglie e timer, creare liste della spesa, controllare il tempo, controllare i tuoi dispositivi domestici intelligenti e altro ancora. La durata della batteria di 14 giorni è un’altra caratteristica che distingue questo smartwatch dalla concorrenza. Un sistema di gestione della batteria completamente ottimizzato, sbarazzandoti dell’ansia causata dalla carica costante e mantenendo il flusso di energia. La batteria da 220 mAh è pronta per alimentare fino a due settimane di attività.

La copertura sportiva è una caratteristica molto importante in un orologio sportivo, e l’Amazfit GTS 2 Mini non delude in questo aspetto. Con 68 modalità sportive integrate e 5 ATM di resistenza all’acqua, il mini orologio sportivo GTS 2 copre la maggior parte degli appassionati di sport. L’orologio sportivo può anche controllare la musica sul telefono, fornire notifiche su fasi di allenamento, condizioni e zone di frequenza cardiaca e generare un rapporto sui dati sportivi nell’app al termine dell’allenamento.

Il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 e la funzione di monitoraggio dello stress aiutano a tenere sotto controllo la salute del cuore. La funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca ad alta precisione supporta il monitoraggio approfondito della salute del cuore leader del settore, fornendo anche avvisi per la frequenza cardiaca anormalmente elevata, riducendo la probabilità di incidenti e contribuendo a proteggere la tua vita.

Infine, il design unico dell’Amazfit GTS 2 Mini lo rende molto attraente. Lo smartwatch adotta un design senza bordi e vetro curvo 2.5D, con un peso di soli 19,5 g. Con un vivace schermo AMOLED da 1,55 pollici e oltre 80 quadranti. Non perdere questa fantastica promozione su Amazon e acquistalo subito ad un prezzo vantaggioso di soli 69,90 euro. I pezzi a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

