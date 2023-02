Amazfit GTS 2 Mini protagonista dell'offerta del giorno in casa Amazon (64€)

Quale smartwatch a meno di 65 euro offre GPS, 14 giorni di autonomia con uno schermo AMOLED da 1,55″, la rilevazione della saturazione di ossigeno nel sangue e la compatibilità sia con Android che con iOS? E parliamo di smartwatch, non di smart band. Non ti viene in mente niente, vero?

Ecco perché l’ultima offerta di Amazon disponibile da pochi minuti (e ancora per poco) è così speciale: perché ti consente di acquistare l’unico smartwatch che risponde in maniera affermativa alla lista precedente, ossia Amazfit GTS 2 Mini (qui nella nuova versione uscita nel 2022) a soli 64,95 euro, grazie allo sconto del 28%. L’articolo è spedito e venduto da Amazon (per gli abbonati Prime la spedizione è gratuita).

Sconto del 28% su Amazfit GTS 2 Mini

Una delle caratteristiche principali di Amazfit GTS 2 mini è l’integrazione di Alexa, l’assistente vocale di Amazon, attraverso cui puoi controllare i dispositivi della tua casa intelligente, creare liste della spesa, impostare sveglie e tanto altro ancora.

Nonostante il prezzo mini, le rinunce sono assenti: c’è il monitoraggio della frequenza cardiaca in funzione 24 ore su 24 (con annessi avvisi in caso di anomalie), c’è il monitoraggio dello stress e del livello di SpO2, e c’è anche la resistenza fino a 5 ATM, ideale se ami nuotare.

Insomma, uno smartwatch completo, elegante al polso, con un rapporto qualità-prezzo imbattibile: aggiungi nel carrello subito il modello GTS 2 mini di Amazfit per risparmiare fino a 25 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico (pari a 89,90 euro).

