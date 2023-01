Amazfit GTS 2 Mini: piccolo nel nome, GRANDE nelle funzioni (-26%)

Amazon ha in serbo per te una offerta che non puoi assolutamente ignorare: l’ottimo smartwatch economico Amazfit GTS 2 Mini crolla a un prezzo molto conveniente. Ad appena 66€, infatti, con il 26% di sconto, il device del colosso cinese è pronto a soddisfare le tue personali esigenze senza farti spendere un capitale.

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un look & feel piacevole e giovanile, lo smartwatch integra un bellissimo pannello AMOLED da 1.55 pollici ad altissima risoluzione.

Costa davvero poco Amazfit GTS 2 Mini su Amazon: affare d’oro

Inoltre, la cassa in alluminio è perfettamente impermeabile fino a 50 ATM e nasconde al suo interno un mix di hardware davvero niente male. La batteria di lunghissima durata ti accompagna per ben 14 giorni senza fatica, il sensore HR traccia costantemente il battito cardiaco la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), mentre l’integrazione con Alexa ti dona la possibilità di sfruttare l’incredibile assistente digitale direttamente dal tuo polso con la tua voce.

Ma c’è di più: Amazfit GTS 2 Mini è anche un ottimo sportwatch grazie alle oltre 68 modalità sportive ideali per tracciare i tuoi allenamenti e aiutarti nel raggiungere la tua forma fisica desiderata.

Inizia la nuova settimana col piede giusto prendendo al volo questa incredibile occasione di Amazon che ti permette di acquistare l’Amazfit GTS 2 Mini ad appena 66€. Ricorda, inoltre, che il device wearable ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione grazie ai servizi Prime di Amazon.

