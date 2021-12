Amazfit GTS 2 Mini: OFFERTONA su Amazon (-20 euro)

Amazfit GTS 2 Mini unisce l'impatto estetico gradevole ad una costruzione solida e resistente: risponde all'appello anche un software grazie a cui potrai sempre tenere sotto controllo il tuo benessere fisico. A questo prezzo è un vero affare: acquistalo prima di tutti su Amazon e, con uno sconto a sorpresa del 18%, pagherai solo 89,90 euro potendo così risparmiare ben 20 euro.

Amazfit GTS 2 Mini in offerta a prezzo sorprendente

Lo smartwatch si caratterizza per la presenza di un display curvo 2.5D in tecnologia AMOLED da 1,55 pollici. Peso di appena 19,5g e spessore di 8,95 mm. Massima ergonomia grazie al comodo cinturino in silicone.

Grazie a più di 70 modalità di esercizio integrate, Amazfit GTS 2 Mini è il compagno ideale per tutti gli sportivi che potranno così valutare i loro progressi in fase di allenamento. Stiamo parlando di un apparecchio impermeabile, utilizzabile anche nei contesti più estremi. La connettività Bluetooth permetterà di comandare in remoto il tuo smartphone. Nessun problema di durata grazie ad una batteria da 220mAh che, con un solo ciclo di ricarica, sarà in grado di far funzionare l'orologio per ben 14 giorni.

Uno sconto di cui approfittare subito! Porta a casa il tuo Amazfit GTS 2 Mini: oltre ad un cospicuo risparmio, non pagherai alcuna spesa di spedizione.