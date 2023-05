Amazfit GTS 2 Mini in offerta su Amazon: oggi lo paghi meno di 70€

Oggi Amazon propone l’Amazfit GTS 2 Mini ad un prezzo decisamente interessante. Questo avanzato smartwatch può essere tuo a soli 68€, grazie ad un importante sconto del 24%. Decisamente niente male! La spedizione con Prime è gratuita e se lo ordini subito lo riceverai a casa entro domani.

L’Amazfit GTS 2 Mini è un mini smartwatch che offre una serie di funzionalità avanzate in un design compatto e leggero. Dotato di Alexa integrato, questo smartwatch ti permette di porre domande, ottenere traduzioni, impostare sveglie e timer, creare liste della spesa, controllare i dispositivi domestici intelligenti e molto altro ancora. Una caratteristica eccezionale dell’Amazfit GTS 2 Mini è la sua lunga durata della batteria.

Grazie a un sistema di gestione della batteria ottimizzato, questo smartwatch può durare fino a 14 giorni con una singola carica. Puoi dire addio all’ansia causata dalla necessità di ricaricare frequentemente il dispositivo e goderti un flusso di energia costante. La batteria da 220 mAh è in grado di alimentare due settimane di attività. Con 68 modalità sportive integrate e una resistenza all’acqua fino a 5 ATM, l’Amazfit GTS 2 Mini è adatto a una vasta gamma di attività sportive.

Può tenere traccia delle tue attività, controllare la musica sul tuo telefono, fornire notifiche sulle fasi di allenamento, le condizioni e le zone di frequenza cardiaca e generare un rapporto sui dati sportivi nell’app dedicata. Questo smartwatch offre anche un monitoraggio completo della salute. Può monitorare la tua frequenza cardiaca ininterrottamente per 24 ore, misurare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), tenere traccia della qualità del sonno e del livello di stress. Inoltre, dispone di un sistema di valutazione della salute PAI che converte dati complessi su salute e attività in un punteggio unico per aiutarti a comprendere meglio il tuo stato fisico complessivo. Insomma, tutto quello che ti serve per prenderti cura del tuo benessere: non farti scappare l’offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.