Amazfit GTS 2 Mini: il coupon di Amazon che spinge all'acquisto

Siete alla ricerca di uno smartwatch che sia performante, resistente, affidabile e soprattutto economico? Su Amazon potreste approfittare dello sconto, applicabile tramite coupon da selezionare prima di procedere con l’acquisto, riguardante l’Amazfit GTS 2 Mini. Il suo prezzo di listino di 89,90 euro scende fino a 70 euro grazie allo sconto del 22%. Non si tratta del suo minimo storico, ma è ugualmente un prezzo incredibile per un prodotto di questa qualità.

Amazfit GTS 2 Mini: impossibile trovare di meglio

Amazfit GTS 2 Mini presenta un comodo ed elegante display AMOLED da 1,55 pollici con una risoluzione di 454 x 454 pixel, che garantisce immagini nitide, colori vivaci e neri assoluti. Il tutto è protetto da un vetro Gorilla Glass 3 che gli conferisce resistenza ai graffi e alle cadute accidentali. Non mancano nemmeno tante funzionalità avanzate di grandissima utilità come la rilevazione automatica dell’attività fisica, la misurazione della frequenza cardiaca, la rilevazione del sonno e la resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

I materiali usati per la realizzazione dell’Amazfit GTS 2 Mini sono di alta qualità, come la scocca in alluminio e il cinturino in silicone, che garantiscono un’esperienza d’uso confortevole e duratura. La batteria da 300 mAh, invecem garantisce un’autonomia fino a 14 giorni, questo significa che non dovete preoccuparvi di caricare il dispositivo ogni giorno. Infine con Alexa integrato, potete porre domande, ottenere traduzioni, impostare sveglie e timer, creare liste della spesa, controllare il tempo, controllare i vostri dispositivi domestici intelligenti e altro ancora.

Considerando l’alta qualità di questo dispositivo, è davvero difficile trovare uno smartwatch con queste caratteristiche e qualità a un prezzo del genere. Con il 22% di sconto su Amazon, l’Amazfit GTS 2 Mini ve lo portate a casa a soli 70 euro. Non dimenticate di selezionare l’apposito coupon prima di procedere con l’acquisto, altrimenti rischierete di acquistarlo a prezzo pieno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.