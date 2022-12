Amazfit GTS 2 Mini è lo smartwatch economico per Natale: prezzo HOT

L’offerta Amazon di oggi sull’ottimo smartwatch Amazfit GTS 2 Mini è la tua occasione d’oro di allacciare al polso un device bello e ricco di funzionalità, incredibilmente con il 25% di sconto in occasione delle vacanze di Natale. Ad appena 67€ il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze, partendo dal design realizzato con materiali di buona fattura.

Nonostante il prezzo molto economico e alla portata di tutti, Amazfit GTS 2 Mini integra un bellissimo pannello AMOLED da 1.55 pollici ad altissima risoluzione e una cassa in alluminio con un tasto fisico laterale.

Prendi al volo su Amazon lo smartwatch economico Amazfit GTS 2 Mini

Come se non bastasse, lo smartwatch economico è un device hi-tech dalle incredibili potenziali. Un esempio? Ad appena 67€ puoi controllare direttamente dal polso tutti i dispositivi per la smart home direttamente dal tuo polso con Amazon Alexa.

A tutto ciò si aggiungono una batteria con un’autonomia di 14 giorni, un sensore HR per il tracking del battito cardiacio e della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), l’impermeabilità fino a 5 ATM (50 metri di profondità) e anche un modulo GPS. Inoltre, Amazfit GTS 2 Mini è anche uno sportwatch completo di tutto e pronto a tenere traccia dei tuoi allenamenti in palestra e all’aperto.

Non farti scappare questa super offerta di Amazon fintanto che è disponibile: fatti un mega regalo di Natale allacciando al polso l’epico Amazfit GTS 2 Mini. Inoltre, se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno con le spese di spedizioni incluse.

