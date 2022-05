Amazfit GTS 2 Mini (2022), smartwatch con ALEXA a prezzo FOLLE

L’ottimo smartwatch Amazfit GTS 2 Mini (2022) è in offerta su Amazon con un coupon di 15€ che fa crollare il prezzo del wearable a un nuovo record minimo. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e potrai iniziare a utilizzarlo fin da subito, anche per gli allenamenti in palestra o semplicemente come device per tenere sotto controllo i tuoi parametri vitali.

Ad appena 74€ si tratta senza esagerazione di uno dei device più validi da acquistare: non solo ha dalla sua un design di altissimo livello con una cassa in alluminio e un bel pannello AMOLED da 1.55” molto luminoso, ma è uno tra i pochi disponibili sul mercato a offrirti l’accesso diretto ad Amazon Alexa.

Amazfit GTS 2 Mini (2022) è in offerta su Amazon a un prezzo super conveniente

Ti basta sollevare il polso per iniziare a inviare le tue richieste all’ottimo assistente digitale di Amazon per controllare tutti i dispositivi della tua smart home, impostare sveglie, promemoria, controllare le previsioni del tempo e molto altro. Lo smartwatch di Amazfit è anche perfetto per tracciare gli allenamenti in palestra con il supporto a ben 68 modalità sportive, ma può registrare anche alcuni parametri molto importanti della tua salute come la frequenza cardiaca, la misurazione dell’ossigenazione del sangue (SpO2), monitorare la qualità del sonno e molto altro. Inoltre, il device monta una buona batteria che ti assicura fino a 14 giorni di autonomia.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’incredibile smartwatch di Amazfit per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione aggiuntivi grazie ai servizi Prime. La nuova versione introduce alcune significative novità e rappresenta uno dei wearable di riferimento in questa fascia di prezzo; resterai piacevolmente colpito dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e dal design di alto livello. Ricorda di selezionare la voce “Applica coupon 15€” in pagina per caricare il prezzo aggiornato direttamente nel carrello di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.