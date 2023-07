Amazfit GTS 2 Mini (2022): PREZZO BOMBA per i Prime Day

Se siete alla ricerca di uno smartwatch che possa offrirvi ottime prestazioni per tenere sotto controllo la vostra salute e gestire comodamente tutte le attività sportive, allora siete nel posto giusto. Dopo aver letto questo articolo, andate immediatamente su Amazon e acquistate lo splendido Amazfit GTS 2 Mini (2022) a soli 66,90 euro invece di 89,90 euro. Lo sconto del 26% porta il prezzo finale al minimo storico assoluto sul web.

Amazfit GTS 2 Mini (2022): caratteristiche principali

Questa nuova versione dell’amato smartwatch Amazfit GTS 2 Mini si presenta con uno schermo AMOLED da 1,55 e un vetro curvo 2.5D rettangolare con oltre 80 quadranti, la maggior parte dei quali ha un display sempre attivo abbinato, ma potete anche decidere di caricare le vostre foto sullo sfondo e rendervi unici. Pesa solo 19,5 grammi e quindi lo potete tenere al polso per tantissimo tempo senza nemmeno accorgervi di averlo indossato. Inoltre, grazie alla super batteria da 220 mAh, avrete un’autonomia di ben 2 settimane con una sola ricarica.

Tanta attenzione per lo sport grazie alle sue 68 modalità sportive integrate con cui potrete anche tenere traccia delle calorie bruciate, del battito cardiaco, della distanza percorsa e tanto altro. È anche resistente all’acqua fino a 5 ATM, quindi perfetto per tenerlo sotto la doccia o quando nuotate e infine può ricevere avvisi di chiamate, messaggi ed e-mail che potete leggere comodamente sullo schermo.

Siete ancora qui? Dovreste essere già su Amazon per acquistare il bellissimo Amazfit GTS 2 Mini (2022) a soli 66,90 euro, invece che 89,90 euro. Grazie ad Amazon Prime, infine, potrà essere vostro in pochissimi giorni senza ulteriori spese per la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.