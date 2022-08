Amazfit GTS 2 Mini 2022 GPS a 70€: lo smartwatch da PRENDERE (Amazon)

A sorpresa, su Amazon c’è un coupon super ghiotto per accaparrarsi l’eccezionale Amazfit GTS 2 Mini, edizione 2022. Uno smartwatch incredibilmente completo, che porti a casa a 70€ circa appena. Addirittura, puoi scegliere il colore che preferisci fra i 3 disponibili.

Ampio display AMOLED, compatibilità con l’assistente vocale Alexa, monitoraggio della quantità di ossigeno nel sangue e non solo. C’è anche il GPS integrato. Un vero e proprio concentrato di tecnologia, al prezzo di un prodotto economico. Scegli il colore che preferisci, spunta il coupon in pagina e affrettati, la promo durerà pochissimo:

Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Amazfit GTS 2 Mini 2022 a prezzo pazzesco su Amazon

Lo smartwatch che cercavi, al prezzo che non immaginavi. L’ampio pannello ti permette di tenere sotto controllo tutti i parametri che ti interessano di più relativamente a sport e salute, ma non solo. Infatti, puoi verificare senza problemi i contenuti di notifiche, avvisi e promemoria. Ancora, puoi controllare l’identità di chi ti chiama.

La presenza di un microfono integrato, ti garantisce la possibilità di interagire con l’assistente vocale Alexa. Chiedile informazioni o gestisci la casa intelligente, direttamente dal polso. Tantissime le funzionalità che arricchiscono questo eccezionale concentrato di tecnologia, che è anche dotato di certificazione 5ATM. Questo significa che puoi immergerlo in acqua fino a 50 metri di profondità, senza problema alcuno. Sono 68 le modalità sportive a disposizione: non dovrai far altro che scegliere la tua preferita e allenarti sfruttando anche la presenza del GPS integrato.

Non perdere l’occasione di portare a casa uno smartwatch premium al prezzo di uno super economico. L’eccellente Amazfit GTS 2 Mini, edizione 2022, a 70€ circa appena è un vero e proprio affare. Scegli la colorazione che più ti piace, spunta il coupon e fai il tuo affare adesso da Amazon:

Come anticipato, se sei cliente Prime, le spedizioni sono super rapide e gratuite. Sii rapido: il coupon rimarrà disponibile per pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.