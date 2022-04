Amazfit GTS 2 Mini (2022): display AMOLED e Alexa a prezzo SHOCK

Amazfit GTS 2 Mini (versione 2022), uno degli smartwatch economici più popolari e apprezzati, è in offerta su Amazon a un prezzo assolutamente incredibile considerando la grande quantità di tecnologia racchiusa all'interno di un device di alto design.

Infatti, nonostante il prezzo a buon mercato, il device è caratterizzato da un design curato in ogni singolo aspetto al punto da ricordare i wearable di marche ben più blasonate.

Amazfit GTS 2 Mini (2022) è in offerta su Amazon a un prezzo incredibile

Frontalmente è presente un bel pannello AMOLED da 1.55 pollici ad alta risoluzione: si tratta di un display touch a colori, con un'ottima luminosità massima e abbracciato da una cassa che ti assicura impermeabilità fino a 5 ATM (50 metri) per darti la possibilità di fare anche allenamenti in acqua senza temere di rovinarlo. A proposito di allenamenti, Amazfit GTS 2 Mini è in grado di tenere traccia di ben 68 modalità di allenamento differenti ma si occupa anche di registrare elementi basilari come la distanza percorsa, i passi, le calorie bruciate, la qualità del sonno e molto altro.

Inoltre, il sensore HR sul retro non solo registra in tempo reale 24/7 il battito cardiaco, ma è pensato anche per tracciare la saturazione dell'ossigeno nel sangue (Spo2) e offrirti sempre uno spaccato aggiornato della tua forma fisica in qualunque momento della giornata. Completamente compatibile con iOS di Apple e con Android, lo smartwatch è anche dotato di Alexa per gestire tutti i tuoi dispositivi intelligenti direttamente dal polso.

Cosa stai aspettando? Agguanta subito questa incredibile occasione e acquista lo smartwatch in offerta a un prezzo troppo conveniente per lasciartelo scappare: tantissimi utenti lo utilizzano quotidianamente per 14 giorni di fila prima di doverlo mettere in carica.

Fino al 13 aprile saranno disponibili le offerte di Primavera di Amazon con tanti dispositivi in sconto a prezzi incredibili: scoprili nella pagina delle offerte!