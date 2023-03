Amazfit GTS 2 Mini (2022): che prezzo nelle Offerte di Primavera (-22%)

Se vuoi uno smartwatch che offra ottime prestazioni per tenere sotto controllo la tua salute e gestire le attività sportive, allora dai un’occhiata a questa offerta che ho scovato su Amazon. Metti subito nel tuo carrello Amazfit GTS 2 Mini (2022) a soli 69,90 euro, invece che 89,90 euro.

Super sconto dunque del 22% che porta il prezzo vicinissimo al minimo storico. Risparmia 20 euro e mettiti al polso uno smartwatch eccezionale. È leggero e comodo. Possiede tantissime funzioni per il fitness e ha una batteria di lunga durata. A questo prezzo è un vero affare da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Amazfit GTS 2 Mini (2022) a un prezzo hot

Amazfit GTS 2 Mini, in questa nuova versione del 2022, si presenta con uno schermo AMOLED da 1,55 e un vetro curvo 2.5D rettangolare. Pesa solo 19,5 grammi e quindi lo puoi tenere al polso per tantissimo tempo senza nemmeno accorgerti di averlo. Grazie alla super batteria da 220 mAh, ha un’autonomia di ben 2 settimane con una sola ricarica.

Goditi le 68 modalità sportive integrate e tieni traccia delle calorie bruciate, del battito cardiaco, della distanza percorsa e tanto altro. Imposta e raggiungi i tuoi obiettivi giornalieri e rimani in perfetta forma. È anche resistente all’acqua fino a 5 ATM, quindi perfetto per tenerlo sotto la doccia o quando nuoti. E può ricevere avvisi di chiamate, messaggi ed e-mail che puoi leggere sullo schermo.

Se non vuoi rischiare di perderti questa occasione devi essere rapido. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo Amazfit GTS 2 Mini (2022) a soli 69,90 euro, invece che 89,90 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

