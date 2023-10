Amazfit GTR Mini, che prezzo! Su Amazon in offerta a 99€

L’Amazfit GTR Mini è un orologio intelligente versatile e compatto che offre molte funzionalità per monitorare la tua salute e il tuo fitness. Se stai cercando uno smartwatch completo e avanzato con un look che coniughi eleganza e innovazione, ti consigliamo di non farti scappare questa offerta: oggi su Amazon può essere tuo a soli 99€.

Questo orologio è adatto a una vasta gamma di attività fisiche, con il riconoscimento intelligente di 7 sport diversi. Registra i tuoi passi, le calorie bruciate e altri dati per oltre 120 modalità sportive, fornendoti un resoconto dettagliato del tuo allenamento.

Grazie al supporto per cinque sistemi satellitari, l’Amazfit GTR Mini può tracciare con precisione la tua posizione ovunque tu vada, che tu sia in città o in natura.

Utilizzando il biosensore avanzato BioTracker 3.0, questo orologio monitora automaticamente i livelli di SpO2 (saturazione di ossigeno nel sangue) 24 ore al giorno. Ti avviserà se rileva un livello di SpO2 troppo basso, anche durante il giorno. Inoltre, puoi effettuare test SpO2 manuali in soli 15 secondi.

Con il sistema operativo Zepp 2.0 e il chip dual-core Huangshan 2S, l’Amazfit GTR Mini offre una lunga durata della batteria. Puoi utilizzarlo per due settimane senza doverlo ricaricare frequentemente.

Questo orologio ha un design rotondo sottile e leggero, realizzato in acciaio inossidabile. È confortevole da indossare grazie al cinturino in silicone delicato sulla pelle. È anche un’ottima scelta per chi desidera uno stile elegante e discreto.

L’Amazfit GTR Mini è disponibile a un prezzo scontato di 99,90€, il che lo rende un’occasione interessante per chi cerca un orologio intelligente con un’ampia gamma di funzionalità per il monitoraggio della salute e del fitness.

