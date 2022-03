Amazfit GTR a 59€: display AMOLED, GPS e batteria assurda

Amazfit GTR è senza ombra di dubbio uno tra i migliori smartwatch presenti sul mercato e l’offerta Amazon di oggi ti offre la possibilità di acquistarlo a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Ti sembrerà impossibile a primo acchito, ma ti assicuriamo che lo smartwatch di Amazfit non ha nulla da invidiare agli altri wearable di marche ben più blasonate: non gli manca il design né tanto meno le caratteristiche per accompagnarti ogni giorno registrando un mondo di dati.

Ad appena 59€ hai la scusa a portata di mano per acquistare Amazfit GTR e utilizzarlo per registrare i tuoi allenamenti oppure per gestire le notifiche in arrivo dal tuo smartphone (supporta sia Android che gli iPhone di Apple).

Amazfit GTR è in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo con lo sconto del 25%

Dotato di un design elegante e alla moda ideale con qualsiasi outfit, lo smartwatch conta su un ampio e luminoso display AMOLED pensato per garantirti un’esperienza di utilizzo al top: gestisce le app e scorri lungo i pannelli direttamente col il touch, oppure usa i tasti laterali per avviare app o il tracking dell’attività fisica in un battito di ciglia.

Amazfit GTR è il tuo coach personale sempre a tua disposizione, giorno e notte: allaccialo al polso e registra tutti i dati più importanti per 12 modalità di allenamento. Nuoto, corsa, spinning, jogging e molto altro: controlla i tuoi allenamenti e le prestazioni direttamente sullo smartwatch o sul tuo smartphone a fine allenamento.

Cosa stai aspettando? Non lasciarti sfuggire questa incredibile occasione e acquista subito Amazfit GTR da 42mm: tantissimi utenti non riescono più a farne a meno e lo indossano ogni giorno. Infine, ricordati di spuntare la voce “Applica coupon 25%” per ricevere lo smartwatch a casa tua in 1 giorno a un prezzo ancora più vantaggioso.