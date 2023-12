Amazfit GTR 4 ti STREGA con DESIGN PRO: acquistalo ORA su Amazon

Per Natale è solo Amazon a darti la possibilità di acquistare l’eccellente smartwatch premium Amazfit GTR 4 al prezzo più conveniente di sempre. Amato da milioni di utenti in tutto il mondo per via del suo design dal forte sapore premium e da una lunga serie di sensori e funzionalità smart, il wearable del colosso cinese può essere tuo spendendo appena 229€.

Amazfit GTR 4 sorprende fin da subito con un bellissimo pannello touch a colori abbracciato da una stupenda cassa circolare, ma il vero fiore all’occhiello è l’enorme quantità di tecnologia che si nasconde sotto il display.

Lo smartwatch premium Amazfit GTR 4 costa davvero poco su Amazon: occasione imperdibile

GPS con 6 posizioni satellitari, modulo Bluetooth, integrazione con Amazon Alexa e ovviamente un sensore HR per il tracking costante della frequenza cardiaca e della SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue). Come se non bastasse, Amazfit GTR 4 è un vero e proprio fitness tracker di cui non potrai più fare a meno: lo allacci al polso ed è pronto a registrare tutte le più importanti informazioni relative a 150 modalità sportive.

Inutile girarci intorno: se la tua necessità è quella di acquistare uno smartwatch di fascia premium spendendo davvero poco, allora devi acquistare subito il wearable Amazfit su Amazon; mettilo immediatamente nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 24 ore e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.