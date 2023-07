Amazfit GTR 3: su Amazon il prezzo scende sotto i 120€

Di smartwatch in commercio ce ne sono davvero tanti, ma sono pochi quelli che uniscono alta qualità, ottime prestazioni e prezzo competitivo. Tra questi spicca lo stupendo Amazfit GTR 3 che oggi diventa protagonista di un’interessante promozione di Amazon: il prezzo di 149,90 euro scende fino a quota 118,80 euro. Il prezzo finale è uno dei più bassi di sempre pertanto dovreste sbrigarvi perché le scorte potrebbero terminare presto.

Amazfit GTR 3: siete pronti a fare l’affare del giorno?

Questo bellissimo smartwatch è realizzato con materiali di altissima qualità e con una cassa circolare che protegge un pannello AMOLED ultra HD da 1.39 pollici che garantisce alti dettagli in qualsiasi condizione. La sua costruzione rende il dispositivo completamente impermeabile all’acqua fino a 5 ATM di profondità. A tutto ciò si aggiunge un precisissimo modulo GPS per il tracking della posizione, un sensore HR che monitora 24/7 la frequenza cardiaca e la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e una batteria al top con ben 12 giorni di autonomia.

L’orologio intelligente Amazfit GTR 3 ha un altimetro barometrico integrato per aiutarvi a tenere d’occhio l’altitudine e la pressione atmosferica delle vostre attività all’aperto. Con oltre 150 modalità sportive integrate per adattarsi alla vostra scelta di attività, Amazfit GTR 3 può monitorare metriche come frequenza cardiaca, calorie bruciate e altro. Lo smartwatch mostrerà un’icona per rappresentare una delle vostre corse registrate in precedenza, insieme a un’altra icona per mostrare le vostre prestazioni attuali, per darvi un obiettivo da battere mentre cercate di migliorare ad ogni corsa.

Potrete anche trovare facilmente quello che state cercando tra le applicazioni dello smartwatch Amazfit GTR 3 grazie all’intuitivo sistema operativo Zepp. Con la maggior parte delle animazioni che raggiungono i 60 FPS, insieme a un’interfaccia utente su misura, il sistema operativo Zepp rende la navigazione verso la funzione necessaria un’interazione senza interruzioni che consuma meno energia.

Insomma, si tratta di uno smartwatch meraviglioso e al prezzo di soli 118,80 euro sarebbe davvero un peccato lasciarselo scappare. Inoltre, il device può essere vostro in pochissimi giorni e senza alcuna spesa aggiuntiva grazie ad Amazon Prime. Non manca, infine, la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.