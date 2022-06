Amazfit GTR 3, smartwatch STUPENDO con Alexa ad appena 129€

L’offerta Amazon di oggi porta l’ottimo smartwatch Amazfit GTR 3 a un prezzo che non puoi assolutamente ignorare, a maggior ragione quando ti basta mettere la spunta sulla voce “Applica coupon 20€” per riceverlo a casa ad appena 129€.

A questo prezzo stiamo parlando di uno smartwatch che non ha nulla da inviare a dispositivi ben più popolari e di marche più blasonate né dal punto di vista del design né per quanto riguarda le funzionalità. Amazfit GTR 3, infatti, ti offre tutto ciò di cui hai bisogno in un wearable moderno, bello da vedere e pensato per tracciare i tuoi parametri vitali e i tuoi allenamenti.

L’ottimo Amazfit GTR 3 a prezzo ridicolo su Amazon: non fartelo scappare

Frontalmente è presente un bel display AMOLED da 1.39” con una buona luminosità e una cassa circolare dotata di una corona digitale e un tasto fisico. Oltre a essere perfettamente impermeabile fino a 50 metri – lo puoi indossare senza timori sotto la doccia e anche in piscina -, lo smartwatch di Amazfit è anche compatibile con più di 150 modalità di allenamento; lo allacci al polso, inizi ad allenarti e l’IA (Intelligenza Artificiale) inizia a registrare le informazioni più importanti per offrirti tutti i dettagli relativi al tuo allenamento.

Completamente compatibile con iOS e Android, Amazfit GTR 3 integra l’assistente Amazon Alexa per eseguire una vasta gamma di operazioni direttamente con la tua voce e una batteria che ti garantisce fino a 21 giorni di autonomia con una singola carica.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello l’ottimo smartwatch di Amazfit; ricorda di spuntare la voce “Applica coupon 20€” per caricare nel carrello il prezzo aggiornato e riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.