Amazfit GTR 3, smartwatch con GPS e Alexa a prezzo REGALO (-129€)

Se c’è uno smartwatch bello, ricco di funzionalità e in grado di tracciare tante modalità di allenamento, quello è proprio Amazfit GTR 3 in offerta su Amazon al prezzo più economico di sempre. Con un coupon di 20€ che lo fa crollare ad appena 129€, infatti, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze da ogni punto di vista.

Una volta allacciato al polso inizia automaticamente a tracciare i più importanti parametri vitali: il sensore HR monitora costantemente il battito cardiaco (a riposo e sotto sforzo), stima la qualità del sonno, registra la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e molto altro.

Il validissimo smartwatch Amazfit GTR 3 è in offerta su Amazon ad appena 127€

Ideale per avere sempre a portata di polso le notifiche in arrivo sul tuo smartphone (è perfettamente compatibile con iOS e Android), il fitness tracker integra l’assistente intelligente Amazon Alexa, è realizzato con una cassa circolare impermeabile all’acqua, monta il sensore GPS e una batteria che ti assicura fino a 21 giorni di autonomia.

Solo oggi puoi ricevere a casa in appena 1 giorno uno tra i migliori smartwatch attualmente disponibili in questa fascia, ma solo se fai in fretta e lo metti subito nel carrello. Oltre alle classiche funzionalità che abbiamo visto, il device è anche un vero e proprio sportwatch che ti mette a disposizione un coach virtuale a tua disposizione con le 150 modalità di allenamento di cui dispone.

Infine, ricorda di spuntare la voce “Applica coupon 20€” sulla pagina di Amazon per acquistarlo al prezzo di 129€.

