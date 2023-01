Amazfit GTR 3 Pro: smartwatch dall'autonomia INFINITA, bello e completo

Se state cercando uno smartwatch potente, bello, completo e con un’autonomia eccezionale, abbiamo la soluzione che farà al caso vostro. Stiamo parlando del meraviglioso Amazfit GTR 3 Pro, un gadget indomabile di ultima generazione che si porta a casa con soli 199,00€. Lo trovate su Amazon e sappiate che le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo. Anche la consegna è veloce: lo ordinate oggi e sarà a casa vostra in pochissimi giorni. Considerate poi che il sito vi donerà due anni di garanzia sull’articolo con assistenza tecnica attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Non di meno, si può dilazionare il pagamento dell’orologio in comode rate o con il sistema interno al sito o con il portale di Cofidis. Se avete uno smartphone Android, lui è il wearable giusto da comprare, anche perché è completo di tutto e ha un’autonomia che dura più di 12 giorni con una singola carica

Amazfit GTR 3 Pro: il più completo al prezzo più basso

Lo smartwatch gode di tantissime funzioni speciali; in primo luogo si può comandare il dispositivo con Alexa senza mani; lassiste vocale funziona anche offline e permette di eseguire tantissime operazioni come attivare una modalità di allenamento, impostare la sveglia, misurare i battiti e così via. È quindi un companion per lo sport, resiste all’acqua fino a 5 atmosfere grazie ad un altimetro barometrico integrato. È completo di GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS e molto altro ancora.

È un notificatore e tutto si legge alla perfezione grazie al display AMOLED Ultra HD chiaro e completo da 1,45 pollici con un rapporto schermo-corpo del 70,6%. Infine, mediante il Bluetooth Amazfit GTR 3 Pro può ricevere telefonate e messaggi, oltre che notifiche e voi potrete leggerle tutte. Potete anche controllare la musica e memorizzare fino a 470 brani sul device stesso. A 199,00€ è un vero affare, ma siate veloci. Potrebbero esserci poche scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.