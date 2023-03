Amazfit GTR 3 Pro: prezzo FOLLE su Amazon

Cosa c’è di meglio di iniziare la settimana con gli sconti folli di Amazon? Tra questi spicca la promozione che riguarda il meraviglioso Amazfit GTR 3 Pro il cui prezzo di 149,90 euro scende alla folle cifra di 118,80 euro grazie allo sconto del 21%. Il prezzo finale è uno dei più bassi di sempre pertanto dovreste sbrigarvi perché le scorte potrebbero terminare presto.

Amazfit GTR 3 Pro: oggi potete fare l’affare d’oro

Questo bellissimo smartwatch è realizzato con materiali di altissima qualità e con una cassa circolare che protegge un pannello AMOLED da 1.45 pollici. La sua costruzione rende il dispositivo completamente impermeabile all’acqua fino a 50 metri di profondità. A tutto ciò si aggiunge un precisissimo modulo GPS per il tracking della posizione, un sensore HR che monitora 24/7 la frequenza cardiaca e la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e una batteria al top con ben 12 giorni di autonomia.

Con oltre 150 modalità sportive integrate per adattarsi alla vostra scelta di attività, Amazfit GTR 3 può monitorare metriche come frequenza cardiaca, calorie bruciate e altro. Lo smartwatch mostrerà un’icona per rappresentare una delle vostre corse registrate in precedenza, insieme a un’altra icona per mostrare le vostre prestazioni attuali, per darvi un obiettivo da battere mentre cercate di migliorare ad ogni corsa.

Insomma, si tratta di uno smartwatch meraviglioso e al prezzo di soli 118,80 euro sarebbe davvero un peccato lasciarselo scappare. Inoltre, il device può essere vostro in pochissimi giorni e senza alcuna spesa aggiuntiva grazie ad Amazon Prime. Cosa volete di più?

