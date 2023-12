Amazfit GTR 3 Pro oggi costa come un LOW BUDGET: -20% su Amazon

Giusto in tempo per le vacanze di Natale Amazon torna a stuzzicarti con una offerta impressionante sull’eccellente smartwatch di fascia medio-alta Amazfit GTR 3 Pro. Apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per le sue innumerevoli qualità (ci arriveremo fra poco), il wearable può essere tuo ad appena 159€ sfruttando lo sconto immediato del 20%.

Sono tanti i motivi che dovrebbero spingerti ad acquistare subito il device di Amazfit, a partire da quello economico.

Amazfit GTR 3 Pro è lo smartwatch da acquistare subito su Amazon: sconto del 20%

Amazfit GTR 3 Pro monta un bellissimo pannello AMOLED da 1.45 pollici abbracciato da una cassa circolare in alluminio, integra un precisissimo modulo GPS, è impermeabile fino a 50 metri di profondità e ti accompagna senza fatica per ben 12 giorni con una mega batteria a ricarica rapida. Come se non bastasse, il wearable registra costantemente il battito cardiaco, la SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue) e anche le più importanti informazioni relative a più di 150 modalità di allenamento differenti.

Insomma, cosa stai aspettando? Lo smartwatch di Amazfit è pronto a soddisfare tutte le tue necessità senza gravare troppo sulle tue spese; mettilo subito nel carrello di Amazon e preparati per riceverlo a casa già nella giornata di domani con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.