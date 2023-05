Amazfit GTR 3 Pro: l'occasione che stavi cercando

Se stai cercando un orologio intelligente che sia un partner affidabile per il tuo stile di vita attivo, non cercare oltre: l’Amazfit GTR 3 Pro è qui per soddisfare tutte le tue esigenze. E la buona notizia è che attualmente è in super sconto del 20% su Amazon, offrendoti un’opportunità unica di possedere questo fantastico smartwatch a un prezzo conveniente di soli 159,00 euro.

Amazfit GTR 3 Pro: le scorte a disposizione sono quasi esaurite

Una delle caratteristiche più sorprendenti di Amazfit GTR 3 Pro è l’integrazione di Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Questo ti permette di liberare le tue mani e controllare il tuo smartwatch semplicemente usando la tua voce. Con Alexa, puoi impostare allarmi, fare domande, ottenere traduzioni e molto altro ancora. E se ti trovi in ​​un luogo senza accesso a Internet, l’orologio ha anche un assistente vocale offline che ti consente di eseguire diverse operazioni tramite comandi vocali, come attivare modalità sportive o misurare la tua salute.

Per gli appassionati di fitness, l’Amazfit GTR 3 Pro è un vero compagno. Con oltre 150 modalità sportive integrate, puoi monitorare la tua attività preferita in modo accurato. Sia che tu sia un atleta solitario o un giocatore di squadra, questo orologio sportivo ti fornirà informazioni dettagliate sulla frequenza cardiaca, le calorie bruciate e molto altro ancora.

La precisione è fondamentale quando si tratta di tracciare le tue attività all’aperto, e l’Amazfit GTR 3 Pro ti offre un GPS ad alta precisione. Grazie ai sistemi di navigazione satellitare supportati, tra cui GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS, potrai tracciare con precisione il tuo percorso e tenere sotto controllo l’altitudine e la pressione atmosferica grazie all’altimetro barometrico integrato. Inoltre, con un grado di impermeabilità di 5 ATM, puoi indossare il tuo orologio mentre ti immergi in piscina o ti godi una nuotata in mare senza preoccupazioni.

Oltre alle sue funzionalità fitness, l’Amazfit GTR 3 Pro offre un display AMOLED ultra HD di alta qualità che ti permette di leggere facilmente le informazioni sullo schermo. Con una chiarezza visiva eccezionale e un rapporto schermo-corpo del 70,6%, questo orologio intelligente offre una delle esperienze di visualizzazione migliori sul mercato degli smartwatch rotondi.

Non solo questo, ma Amazfit GTR 3 Pro ti consente anche di ascoltare la tua musica preferita e ricevere chiamate tramite connessione Bluetooth al tuo telefono. Approfitta subito di questo sconto del 20% su Amazon e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 159,00 euro, prima che le ultime scorte a disposizione si esauriscano del tutto.

