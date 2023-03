Amazfit GTR 3 Pro, lo smartwatch che HA TUTTO con coupon FOLLE (-20%)

Il weekend si apre con una incredibile offerta di Amazon sull’ottimo smartwatch di fascia alta Amazfit GTR 3 Pro, un device apprezzato da milioni di utenti per il suo design, le funzionalità proposte e l’integrazione completa con Amazon Alexa. Quest’oggi lo smartwatch del colosso cinese può essere tuo ad appena 159€, un prezzo decisamente molto vantaggioso reso possibile da un coupon del 20% disponibile in pagina – basta mettere la spunta sulla voce “Applica coupon 20%” per pagarlo di meno.

Amazfit GTR 3 Pro diventa così super conveniente pur continuando ad offrirti le stesse funzionalità che lo hanno reso uno tra i migliori smartwatch del momento, ma dandoti la possibilità di pagarlo un bel po’ di meno.

C’è un coupon del 20% su Amazon per il GTR 3 Pro di Amazon: affare d’oro

Realizzato con materiali di altissimo livello e con una bella cassa circolare che abbraccia un pannello AMOLED da 1.45 pollici, il wearable è anche completamente impermeabile all’acqua fino a 50 metri di profondità. A tutto ciò si aggiunge un precisissimo modulo GPS per il tracking della posizione, un sensore HR che monitora 24/7 la frequenza cardiaca e la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e una batteria al top con ben 12 giorni di autonomia.

Come se non bastasse, Amazfit GTR 3 Pro è anche uno sportwatch di tutto rispetto: una volta allacciato al polso, infatti, è in grado di riconoscere e registrare i dati più importanti di più di 150 attività fisiche all’aperto e al chiuso.

A queste condizioni sarebbe davvero un peccato non prendere al volo l’ottimo smartwatch di Amazfit, tuo ad appena 159€ con il coupon del 20%. Inoltre, il device ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime): cosa vuoi di più?

