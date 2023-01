Amazfit GTR 3 Pro, con questo COUPON lo smartwatch è HOT su Amazon

Se hai necessità di acquistare uno smarwatch bello, intelligente e ricco di funzionalità anche per il tracking della salute e dell’attività fisica, non puoi assolutamente perdere questa offerta di Amazon sullo spettacolare Amazfit GTR 3 Pro. Infatti, con uno coupon di 40€ disponibile in pagina, quest’oggi puoi acquistare l’ottimo wearable a marchio Amazfit ad appena 159€.

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel premium, il device è apprezzatissimo da tantissimi utenti per via del suo incredibile rapporto qualità/prezzo.

Prendi al volo questo coupon di Amazon per l’ottimo Amazfit GTR 3 Pro

Frontalmente è presente un ottimo pannello circolare di tipo AMOLED da 1.45 pollici, mentre sotto la scocca c’è un mix di hardware e sensori che non teme il confronto con device ben più popolari. Non solo integra Alexa per offrirti accesso alle numerosissime funzionalità dell’assistente digitale direttamente dal polso, ma monta anche un precisissimo modulo GPS e una batteria super con ben 12 giorni di autonomia.

Come dicevamo a inizio articolo, Amazfit GTR 3 Pro è anche perfetto per il tracking della salute: sul retro un sensore HR registra costantemente il battito cardiaco, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), la qualità del sonno e molto altro. Inoltre, Amazfit GTR 3 Pro è anche l’alleato numero 1 degli sportivi grazie al supporto per ben 150 attività fisiche differenti.

Insomma, con queste caratteristiche e con questo coupon è davvero impossibile alla tentanzione di acquistare subito il bellissimo Amazfit GTR 3 Pro. Ricorda, infine, di mettere la spunta alla voce “Applica coupon 40€” per acquistare lo smartwatch ad appena 159€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.