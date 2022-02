Amazfit GRT 3 Pro si aggiorna con una feature molto importante

Huami, salito alla ribalda grazie alla fruttuosa partnership con Xiaomi per via della serie Mi Band, è ormai diventato un punto di riferimento del mercato wearable con gli smartwatch del calibro di Amazfit GTR 3 Pro che, proprio in queste ore, riceve un importante aggiornamento software che integra una funzionalità essenziale.

Amazfit GTR 3 Pro riceve un aggiornamento molto utile

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete, scopriamo che lo smartwatch Amazfit GTR 3 Pro si sta aggiornando con un nuovo firmware che introduce il monitoraggio automatico della pressione sanguigna durante la notte. Per farlo, lo smartwatch utilizza una combinazione di dati provenienti dal sensore HR per il battito cardiaco e gli algoritmi di monitoraggio della qualità del sonno.

Le informazioni che vengono raccolte durante l'arco di una notte sono poi automaticamente analizzate e mostrate a schermo sull'applicazione mobile, in modo da essere sempre a portata di mano ed eventualmente comunicate anche al proprio medico curante. Oltre al monitoraggio della pressione sanguigna e della qualità del sonno, lo smartwatch di Amazfit registra anche i livelli di ossigenazione del sangue, il battito cardiaco e supporta fino a 150 attività fisiche differenti.

Se siete alla ricerca di un wearable completo a 360°, economico e con un design sobrio e dal forte sapore premium, potete acquistare Amazfit GTR 3 Pro in offerta su Amazon.

