Amazfit GTR 3 PRO a prezzo REGALO con le Offerte di Primavera Amazon

Amazfit GTR 3 Pro è il primo smartwatch di Amazfit a montare il sistema operativo Zepp OS. I suoi principali punti di forza sono l’autonomia, il design elegante, l’ottimo display e la presenza del GPS. Complessivamente è uno smartwatch completo, con Amazfit che fa di tutto per renderlo riconoscibile e distinguerlo rispetto alla concorrenza. Missione riuscita. Oggi su Amazon, grazie alle Offerte di Primavera, lo puoi acquistare a soli 159,90 euro, in sconto di 40 euro rispetto al prezzo consigliato (-20%).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Amazfit GTR 3 PRO in sconto del 20% su Amazon

Il design minimale è un punto a favore del nuovo Amazfit GTR 3 Pro, tratto distintivo di un marchio che insieme a Samsung e Fitbit è uno dei punti di riferimento nel mercato degli indossabili per chiunque abbia uno smartphone Android. Insieme al design, l’altro punto di forza dello smartwatch è il display da 1,45″ AMOLED, con supporto all’always-on e una luminosità massimo fino a 1.000 nit. Lato connettività, a bordo troviamo il GPS, il modulo Bluetooth, il microfono e lo speaker, più il BioTracker PPG3, grazie al quale puoi monitorare in tempo reale l’ossigenazione del sangue e il battito cardiaco. Eccellente l’autonomia, soprattutto se confrontata con quella offerta dagli smartwatch di nuova generazione: fino a 7 giorni con un utilizzo intenso e always-on display attivo.

Volendo puoi anche prenderlo a rate con Cofidis. Per scegliere questa opzione scorri giù fino alla voce Pagamenti rateali e seleziona il riquadro Pagamento a rate con Cofidis, dopodiché premi su Aggiungi al carrello in alto a destra per completare l’ordine.

Se sei alla ricerca di uno smartwatch completo, dal design elegante, con GPS e un’autonomia di una settimana, l’Amazfit GTR 3 Pro rappresenta l’acquisto ideale. Cogli al volo l’ultima offerta Amazon per risparmiare 40 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

