Amazfit GTR 3: lo smartwatch che ti mette Alexa al polso ad un prezzo imperdibile

Oggi Amazon propone l’acclamato smartwatch Amazfit GTR 3 ad un prezzo decisamente invitante. Questo gadget avanzato può essere tuo a soli 118€, con uno sconto del 21% sul suo normale prezzo di listino. Disponibilità immediata: se lo ordini subito approfittando di questa offerta, lo riceverai a casa entro domani.

L’Amazfit GTR 3 è uno smartwatch dotato di un assistente vocale integrato e offline di Alexa, in modo da poter impostare facilmente un allarme, fare una domanda, ottenere una traduzione e altro ancora. Se si è fuori e non si ha accesso a Internet, l’orologio ha anche un assistente vocale offline per eseguire operazioni come attivare una modalità sportiva o aprire una funzione di misurazione della salute tramite comando vocale.

Con oltre 150 modalità sportive integrate, l’Amazfit GTR 3 può monitorare metriche come la frequenza cardiaca, le calorie bruciate e altro ancora. Lo smartwatch mostrerà un’icona per rappresentare una delle tue corse registrate in precedenza, insieme a un’altra icona per mostrare le tue prestazioni attuali, per darti un obiettivo da battere mentre cerchi di migliorare ad ogni corsa. Nonostante le numerose funzionalità avanzate assemblate all’interno del suo corpo sottile e leggero, l’orologio intelligente GTR 3 mantiene un’eleganza raffinata che si trova solo nei classici orologi rotondi e ha una batteria che può durare fino a 21 giorni.

L’Amazfit GTR 3 ha anche un altimetro barometrico integrato per aiutare a tenere d’occhio l’altitudine e la pressione atmosferica delle attività all’aperto e supporta i sistemi di navigazione satellitare GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS per tracciare con precisione il percorso. Il sistema operativo Zepp è intuitivo e facile da usare, in modo da trovare facilmente le applicazioni dello smartwatch. Con la maggior parte delle animazioni che raggiungono i 60 FPS e un’interfaccia utente su misura, il sistema operativo Zepp rende la navigazione verso la funzione necessaria un’interazione senza interruzioni che consuma meno energia. Ti consigliamo di fare in fretta: l’offerta rischia di terminare molto rapidamente.

