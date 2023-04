AmazFit GTR 3 in sconto su Amazon: risparmia con il voucher

L’Amazfit GTR 3 è uno smartwatch di alta qualità con una vasta gamma di funzionalità avanzate. Dotato di un assistente vocale integrato e offline di Alexa, puoi facilmente impostare un allarme, fare una domanda, ottenere una traduzione e molto altro ancora. Inoltre, lo smartwatch dispone di oltre 150 modalità sportive integrate per adattarsi alla tua scelta di attività, e può monitorare metriche come la frequenza cardiaca, le calorie bruciate e altro ancora.

Oggi puoi acquistare l’Amazfit GTR 3 ad un prezzo decisamente interessante. Ti basterà selezionare l’apposito voucher per ricevere subito uno sconto di 30€, davvero niente male!

Una delle caratteristiche più interessanti dell’Amazfit GTR 3 è la sua batteria a lunga durata di 21 giorni. Nonostante la vasta gamma di funzioni avanzate all’interno del suo corpo sottile e leggero, l’orologio intelligente mantiene un’eleganza raffinata che si trova solo nei classici orologi rotondi, eppure trova ancora un modo per integrare una potente batteria. L’Amazfit GTR 3 è dotato di potenti sistemi di navigazione, tra cui l’altimetro barometrico integrato per tenere d’occhio l’altitudine e la pressione atmosferica delle tue attività all’aperto e supporta i sistemi di navigazione satellitare GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS per tracciare con precisione il tuo percorso.

Infine, il potente sistema operativo Zepp lo rende facile da usare e navigare, con un’interfaccia utente personalizzata e animazioni a 60 FPS, che rendono l’interazione senza interruzioni e consumano meno energia. In sintesi, l’Amazfit GTR 3 è uno smartwatch di alta qualità con una vasta gamma di funzionalità avanzate, una batteria a lunga durata, potenti sistemi di navigazione e un facile utilizzo grazie al sistema operativo Zepp. Non farti scappare questa offerta!

