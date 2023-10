Amazfit GTR 3 in offerta a 99€ su Amazon: Alexa sempre al polso

L’AMAZFIT GTR 3 è un smartwatch all’avanguardia che unisce tecnologia avanzata, design elegante e funzionalità intelligenti per offrire un’esperienza completa e soddisfacente agli utenti. Con una serie di funzioni progettate per migliorare il monitoraggio dell’attività fisica e la gestione della salute, questo smartwatch è un compagno ideale per chi cerca un modo intelligente di vivere la propria vita. E il tutto è reso ancora più accessibile grazie allo sconto del 18% che lo rende disponibile a soli 99,99€ invece di 121,41€.

Una delle caratteristiche distintive dell’AMAZFIT GTR 3 è l’integrazione dell’assistente vocale Alexa. Gli utenti possono ora utilizzare la voce per impostare allarmi, fare domande, ottenere traduzioni e molto altro ancora direttamente dal loro polso.

Inoltre, anche senza connessione a Internet, grazie all’assistente vocale offline, è possibile eseguire diverse operazioni come attivare modalità sportive o misurare parametri di salute tramite comando vocale.

L’AMAZFIT GTR 3 offre un’ampia gamma di modalità sportive, più di 150, per adattarsi alle preferenze di ogni utente. Questo permette di monitorare con precisione le metriche chiave come la frequenza cardiaca e le calorie bruciate durante ogni attività. Inoltre, l’orologio mostra le prestazioni attuali e storiche dell’utente, incoraggiandolo a migliorare costantemente le proprie performance.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.