Amazfit GTR 2: tanta tecnologia al polso, oggi a meno di 105€

Esplorando le migliori offerte di Amazon, abbiamo trovato un’occasione davvero interessante. Se stai cercando uno smartwatch con funzioni da top di gamma ma ad un prezzo iper-competitivo, noi ti consigliamo di puntare sull’Amazfit GTR 2, uno dei migliori prodotti in commercio per rapporto qualità-prezzo.

Oggi acquistarlo ha ancora più senso, dato che (per pochissimo tempo) è possibile acquistarlo ad un prezzo davvero imbattibile. Normalmente viene proposto a 130€, ma oggi può essere tuo ad appena 105,95€. Vuoi risparmiare ancora di più? Non c’è problema: puoi aggiungere un buono per ottenere uno sconto extra del 5%. Ti basta spuntare l’apposita casella (proprio sotto il prezzo) prima di inserirlo nel carrello. Inoltre, hai la possibilità di pagare in un’unica soluzione o in 5 rate senza interessi da 22 euro al mese (dopo aver applicato il coupon).

L’Amazfit GTR 2 è dotato di uno schermo AMOLED ad alta definizione da 1,39 pollici, monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, misurazione della saturazione di ossigeno, monitoraggio del sonno avanzato, 90 modalità sportive supportate e un’autonomia di 11 giorni. Inoltre, grazie alla connessione Bluetooth Phone Calls, microfono e altoparlante, è possibile ricevere e effettuare chiamate direttamente dal polso.

Lo so, sei spaventato dal prezzo. Ma non c’è il rischio che sia una sola? Non ti preoccupare: Amazfit è un brand con una forte reputazione e tutti i suoi prodotti sono contraddistinti da una forte affidabilità. Noi di consigliamo vivamente di non lasciarti sfuggire questa occasione di risparmiare oltre 25 euro su uno smartwatch dalle prestazioni e dalle caratteristiche sorprendenti. Metti subito l’Amazfit GTR 2 nel carrello su Amazon! Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione è gratuita e che lo riceverai a casa entro domani, a patto di ordinarlo subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.