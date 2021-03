In queste ore è appena stato annunciato il debutto imminente della Amazfit GTR 2 eSIM Edition. Questa particolare iterazione dell’orologio intelligente di Huami dovrebbe presto raggiungere gli scaffali di molti mercati selezionati. La società ha anticipato l’arrivo del prossimo wearable sul suo account ufficiale Weibo, il noto sito web di microblogging cinese, nelle ore precedenti.

Amazfit GTR 2: debutto previsto fra pochi giorni

Secondo il post di Weibo, il produttore cinese di dispositivi indossabili ha condiviso una nuova immagine poster e ha aggiunto la didascalia, “ci vediamo tra 3 giorni!” In altre parole, la società ha in programma di annunciare ufficialmente il prodotto entro la prima settimana di aprile 2021. L’anno scorso, l’Amazfit GTR 2 è stato lanciato a settembre; il dispositivo presentava la funzione di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca. Ora, la società sta per lanciare questo dispositivo in una speciale variante con supporto alla eSIM, che gli consentirebbe anche di effettuare le telefonate in uscita e di riceverle anche senza avere vicino il proprio smartphone.

Ciò significa che non sarà necessario che il telefono abbinato effettui o riceva chiamate sul proprio smartwatch. Non si sa molto sull’edizione eSIM di Amazfit GTR 2, ma è probabile che abbia specifiche simili, se non identiche alla versione GTR di base; stiamo parlando di un display AMOLED da 1,39 pollici circondato da un telaio in acciaio inossidabile e un cinturino in pelle .

Dovrebbe essere presente anche la funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca che potrà offrire informazioni in tempo reale insieme al sensore di ossigeno nel sangue, BioTracker 2. Inoltre, il dispositivo pare che sia in grado anche di monitorare il sonno e il livello di ossigeno con una precisione del 96%, con un margine di errore medio secondo i test di appena l’1,6 percento. Dulcis in fundo, dovrebbe supportare anche varie modalità di attività relative allo sport e pare che disporrà di GPS + GLONASS con una resistenza all’acqua fino a 50 metri.

Amazfit

Smartwatch