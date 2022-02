Amazfit fuori controllo: 5 smartwatch a prezzo RIDICOLO (da 24€)

Amazfit è completamente fuori controllo. I prezzi crollano su Amazon ed è possibile fare un ottimo affare portando a casa il wearable che più ti piace a partire da 24€ circa appena. Scegli il tuo preferito adesso, ordinalo e godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite.

Ho selezionato i migliori 5 smartwatch, quelli che si distinguono e risultano assolutamente imperdibili. Dal vintage di Neo fino all'eleganza da top di gamma di GTR, ognuno con le sue peculiarità.

Amazfit: è il momento di prendere un nuovo smartwatch

Una selezione dei 5 modelli più interessanti, tutti a prezzo bassissimo considerando quello che offrono. Eccoli tutti.

Neo è il più economico e lo prendi a 24€ circa appena (spunta il coupon in pagina). Il fascino del vintage con un cuore tutto tecnologico. Notifiche, battito cardiaco e activity tracker. Ottima autonomia energetica, super leggero e – siamo onesti – incredibilmente bello.

Il secondo wearable è uno smartband. Il celeberrimo Amazfit Band 5 lo prendi a 28€ circa appena. Perché amarlo? Beh, è completo sotto ogni punto di vista: diverse modalità sportive, battito cardiaco, saturimetro e non solo. Oltre ad avere addirittura la certificazione 5ATM (quindi perfetto per il nuoto) questo gioiellino è anche dotato del supporto all'assistente vocale Alexa. Puoi chiedere informazioni e gestire la casa smart dal polso.

Il terzo modello è il particolarissimo Bip S, che prendi a 39€ circa appena (spunta il coupon in pagina). Il display transflettivo ti permette addirittura di avere uno schermo always on senza rinunciare a impressionante autonomia energetica. Tante modalità sportive e GPS integrato per una misurazione super precisa dell'attività fisica.

Il quarto dispositivo è il bellissimo Bip U, che porti a casa a 40€ circa appena (spunta il coupon in pagina). Un ampio pannello ad alta visibilità, oltre 60 modalità sportive supportate e un'autonomia energetica che si spinge fino a 9 giorni. Non manca di essere un valido monitor per la salute, con supporto alla funzionalità di saturimetro.

Per finire, il celeberrimo GTR. Adesso porti a casa il modello con cassa da 42mm a 55€ circa appena (ricorda di spuntare il coupon in pagina). Un wearable di punta dotato di design super premium, ampio pannello di tipo AMOLED (il top) e GPS integrato. Grazie alla completissima scheda tecnica è perfetto come assistente digitale da polso: notifiche, sport e salute sempre a disposizione. A questo prezzo è un incredibile affare.

Sono certamente questi i 5 modelli di smartwatch Amazfit ora in sconto su Amazon e da non perdere. Scegli quello che più ti piace e vai sul sicuro: perché prendere un wearable anonimo, quando puoi fare affidamento su un brand leader del settore?