Uno degli smartwatch migliori presenti sul mercato. Si tratta di Amazfit Bip U Pro con supporto al GPS e all'assistente vocale Alexa. Adesso, direttamente da eBay, lo prendi ad appena 46€ circa con spedizioni rapide e gratis: una promozione assurda, che durerà pochissimo.

Approfittane al volo: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “PITSMART21” per avere il massimo dello sconto possibile.

Amazfit Bip U Pro in super sconto su eBay

Bellissimo sotto il profilo estetico, il suo guscio è solo una bellissima protezione del suo cuore tecnologico. Infatti, si tratta di un wearable pronto ad affiancarti durante tutta la giornata, grazie alle sue tantissime funzionalità.

Innanzitutto, si tratta di un device che nasce per farti da personal trainer. Sfruttalo per tenere traccia dei tuoi allenamenti, usando anche il GPS integrato: una funzionalità rarissima in questa fascia di prezzo.

E, dopo gli allenamenti, non dimenticare di controllare i tuoi parametri di riferimento per salute e benessere: battito cardiaco, qualità dell'ossigeno nel sangue e anche del riposo notturno. Ancora, monitoraggio del ciclo mestruale e dei livelli di stress: questo gioiellino è completissimo.

Per finire, sull'ampio display da 1,43″ potrai gestire notifiche, promemoria, avvisi di applicazioni e non solo: tutto senza prendere lo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth. Infine, come dimenticare Alexa: grazie al microfono integrato sullo smartwatch, potrai interagire con l'assistente vocale direttamente dal polso.

Amazfit Bip U Pro a 46€ è un vero e proprio affare è il mio consiglio è solo uno: approfitta dell'occasione eBay del momento. Metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “PITSMART21”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, ma i pezzi in gran sconto sono pochissimi: sii rapido.

