Amazfit Bip U Pro con GPS a 44€ su Amazon: Alexa e 60 tipi di sport

Amazfit Bip U Pro è uno smartwatch spettacolare perché incredibilmente completo sotto ogni punto di vista. Dotato di GPS integrato, ben 60 tipologie di workout, un sacco di funzioni dedicata alla salute e persino la compatibilità con l’assistente vocale Alexa, quando è in sconto è imperdibile.

Ampio display, un brand che non ha bisogno di presentazioni e un prezzo piccolissimo adesso su Amazon. Non perdere la ghiotta occasione del momento: scegli il colore che preferisci e portalo a casa a 44€ circa appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

Amazfit Bip U Pro a prezzo pazzesco su Amazon adesso

Un assistente da polso completo a 360 gradi. Lo utilizzerai ogni giorno, sfruttando a pieno quello che può offrirti. Volendo, è possibile suddividere in 3 blocchi il suo potenziale:

assistente digitale: dall’ampio pannello, puoi gestire senza problemi le notifiche in arrivo sullo smartphone, ma non solo. Infatti, l’integrazione dell’assistente vocale Alexa, ti permetterà di interagire con lei – usando la voce – chiedendo informazioni o gestendo la casa smart; sport: con il GPS integrato, le tue sessioni di allenamento saranno tracciate con estrema precisione. Puoi scegliere fra oltre 60 modalità di workout, l’ideale per avere sempre sotto controllo con precisione le tue performance. C’è anche il nuoto, reso possibile dalla resistenza alle immersioni in acqua fino a 50 metri (certificazione 5ATM); salute: battito cardiaco H24, quantità di ossigeno nel sangue, livello di stress, qualità del riposo notturno e non solo.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon. Amazfit Bip U Pro, a 44€ circa appena, è decisamente lo smartwatch da scegliere. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.