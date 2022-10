Amazfit Bip U PRO: Alexa, SpO2, GPS e molto altro a PREZZO SHOCK (39€)

C’è chi definirebbe lo smartwatch Amazfit Bip U PRO un wearable di “seconda fascia” per via del suo prezzo, ma in realtà guardando a fondo questa incredibile offerta di Amazon si scopre facilmente che non è affatto così. Forte di un super sconto del 43% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 39€, solo quest’oggi hai l’opportunità di acquistare un device che non ha assolutamente nulla da invidiare a device che costano 3-4 volte tanto.

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un buon look & feel, lo smartwatch di Amazfit ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze sotto molti punti di vista.

L’ottimo smartwatch Amazfit Bip U PRO è in offerta su Amazon a prezzo regalo

Nonostante il prezzo evidentemente super economico il wearable monta un modulo GPS indipendente (non è necessario avere sempre il telefono a portata di mano) per tracciare con precisione i tuoi spostamenti, un sensore HR per monitorare costantemente i tuoi battiti cardiaci e valutare la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e il monitoraggio del sonno.

A tutto ciò, come se non bastasse, si aggiunge anche una cassa impermeabile fino a 50 metri e anche l’integrazione con l’assistente digitale Alexa per gestire rapidamente tutti i dispositivi per la smart home e molto altro ancora. Insomma, come hai ben visto Amazfit Bip U PRO non è affatto uno smartwatch di seconda lega anzi. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

