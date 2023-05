Amazfit Bip U a 28€ è DA AVERE: 60 tipi di sport, saturimetro e non solo

Amazfit Bip U è uno smartwatch spettacolare, dotato di ampio display da 1,43″ con eccezionale visibilità. Perfetto per leggere dal polso tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone, ma non solo. Infatti, è un validissimo alleato per lo sport e la salute. A disposizione hai ben 60 tipi di allenamento fra i quali scegliere il tuo preferito al momento di allenarti: potrai tenere traccia con precisione delle tue performance. Ancora, nessun problema a controllare il battito cardiaco e anche la quantità di ossigeno nel sangue in qualsiasi momento. Sono solo alcune delle tantissime funzionalità che rendono questo wearable utilissimo.

In promozione su Amazon, puoi portarlo a casa a 28€ circa appena adesso. Un prezzo sensazionale, considerando anche che la consegna è super rapide e gratuita, garantita dai servizi Prime. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

Un prodotto incredibilmente versatile, che sarà il perfetto assistente per il quotidiano, ma anche un compagno per gli allenamento sportivi. Usalo perfino in acqua: resiste a immersioni fino a 50 metri di profondità, come confermato dalla certificazione 5ATM. Eccezionale anche l’autonomia energetica, che si spinge fino a ben 9 giorni prima di dover ricorrere alla ricarica. Un tempo lunghissimo, considerando che il display è super ampio e a colori.

A questo prezzo, l’iconico Amazfit Bip U è assolutamente da portare a casa. Spunta ora il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per averlo a 35,99€ appena da Amazon con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità residua limitata, sii veloce.

