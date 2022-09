Amazfit Bip S: offerta REGALO su Amazon, solo 35€

Stropicciati gli occhi quanto vuoi ma il prezzo è proprio quello che vedi. Amazon sta praticamente regalando un bellissimo smartwatch compatibile con Android e iOS. Acquista subito Amazfit Bip S a soli 35,99 euro, invece che 69,99 euro.

Smartwatch dal design sportivo che si fa apprezzare sicuramente per la durata della batteria e per la resistenza all’acqua. Ti dimenticherai di ricaricarlo dato che ha un’autonomia di 15 giorni. Potrai usarlo anche per nuotare o fare snorkeling vista la sua resistenza all’acqua fino a 5o metri.

Non credo proprio che questo prezzo durerà ancora a lungo, per cui non aspettare che sia tardi. Acquista subito Amazfit Bip S a soli 35,99 euro, su Amazon, con uno sconto del 49%.

Amazfit Bip S: smartwatch indistruttibile e batteria infinita

Amazfit Bip S è stato progettato per resistere agli urti e alle alle temperature, grazie al vetro temperato Corning Gorilla 3. Display da 1,28 pollici con funzione schermo sempre attivo, per vedere notifiche, per tenere sotto controllo la frequenza cardiaca o l’ossigeno nel sangue.

Certamente quello che balza agli occhi è la durata della batteria, che grazie alla tecnologia di risparmio energetico, ti consentirà di usarlo, tieniti forte, fino a 40 giorni di utilizzo base. Se poi lo utilizzi a pieno regime, sfruttando tutte le sue potenzialità, allora durerà per 15 giorni, che sono comunque tantissimi.

Amazfit Bip S ha 17 modalità sportive, dove potrai analizzare dati come, il percorso, la velocità, la frequenza cardiaca. Riceverai inoltre gli avvisi di obiettivo, relativi ad esempio alla distanza percorsa, o di allarme, in caso di frequenza cardiaca eccessiva.

Approfitta subito di questa offerta per portarti a casa uno smartwatch davvero d’eccellenza ad un prezzo incredibile. Metti ora nel tuo carrello Amazfit Bip S a soli 35,99 euro.

