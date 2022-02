Amazfit Bip S a 41€: GPS e 40 giorni di autonomia, BOMBA assurda Amazon

Amazfit Bip S, in edizione con GPS e autonomia energetica pazzesca, che arriva a 40 giorni, crolla su Amazon a prezzo piccolissimo. Con le promozioni del momento, l'ottimo wearable puoi portarlo a casa a a 41€ circa appena: impossibile trovare di meglio con la stessa cifra.

Per approfittarne, tutto quello che devi fare è spuntare il coupon in pagina e completare l'ordine rapidamente, prima che le scorte finiscano. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazfit Bip S: a questo prezzo è un autentico affare

Un wearable sobrio nel design, perfettamente abbinabile a qualsiasi outfit. Il display è il suo vero punto di forza, grazie alla tecnologia transflettiva. Infatti, ti garantirà la possibilità di sfruttare la modalità always on, senza tuttavia compromettere la durata complessiva della batteria, che anzi risulterà molto più elevata della media.

Perfetto per lo sport, grazie al GPS integrato – a e alla gran quantità di workout a disposizione – potrai tenere traccia con estrema precisione delle tue performance. Ovviamente tutti i dati puoi scaricarli all'interno dell'applicazione per Android e iOS, così da poterli controllare in qualsiasi momento.

Ancora, questo gioiellino. perfetto per la salute. Battito cardiaco, qualità del riposo notturno e non solo: tutto sotto controllo dal polso, insieme alle tue notifiche.

Insomma, il tuo nuovo gioiellino da polso è l'eccezionale Amazfit Bip S – con GPS e incredibile autonomia energetica da 40 giorni – e lo trovi a prezzo pazzesco su Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine adesso per averlo a 41€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.