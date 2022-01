Amazfit Bip S a 40€: BOMBETTA con GPS e 40 giorni di autonomia

Amazfit Bip S è uno smartwatch apprezzatissimo per tantissimi motivi. Super leggero, dotato di GPS integrato, con lunghissima autonomia energetica e con un display particolarissimo di tipo transflettivo.

La possibilità di portarlo a casa a 40€ circa appena è decisamente da non perdere: spunta il coupon in pagina, e completa l'ordine al volo da Amazon, per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazfit Bip S: l'eccellenza a piccolo prezzo su Amazon

Il display: voglio raccontarti di lui, innanzitutto. Grazie alla tecnologia transflettiva, hai due vantaggi. Il primo è il consumo energetico irrisorio, che ti conseguenza di permetterà di tenere il wearable lontano dalla ricarica fino a 40 giorni. Il secondo è la possibilità di attivare un always on display, che ti mostri i dati più importanti in qualsiasi momento, senza aggredire la batteria.

Con uno schermo così, non avrai remore a sfruttare al massimo quello che il device può offrirti, senza temere che si scarichi subito. Ad esempio, durante l'attività sportiva puoi monitorare con estrema precisione i tuoi risultati grazie alla presenza del GPS integrato e anche di 17 tipologie di workout.

Ovviamente, si tratta di un ottimo assistente personale, in grado di lasciarti gestire dal polso notifiche, avvisi, chiamate in arrivo e non solo. Per finire, puoi fare affidamento su di lui anche per la salute: non solo controlli il battito cardiaco, ma hai acceso anche a una suite di funzionalità dedicate.

Insomma, Amazfit Bip S a questo prezzo è un autentico affare, che puoi fare direttamente su Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.