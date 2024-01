Amazfit Bip 5: lo smartwatch con Alexa è in OFFERTA

Perfetto per accompagnarti nell’attività fisica, ma anche per essere un’estensione della tua produttività giornaliera, Amazfit Bip 5 è l’affare del giorno che puoi fare su Amazon dato che è disponibile in offerta al prezzo eccezionale di soli 79 euro.

Amazfit Bip 5: il tuo personal trainer personale

La resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP68 rende l’Amazfit Bip 5 il compagno ideale per le tue avventure, garantendo prestazioni eccezionali in qualsiasi situazione. Potrai immergerti fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti senza preoccupazioni.

La novità più evidente è il display ultra-grande da 1,91″, con una vivacità e una risoluzione che ti lasceranno senza parole. Il design curvato, combinato con il vetro temperato e il rivestimento anti-impronte, dona uno stile elegante e un comfort senza pari al tuo polso.

Con la connessione Bluetooth, puoi rispondere alle chiamate direttamente dal tuo Amazfit Bip 5 e, grazie all’altoparlante e al microfono integrati, persino effettuare chiamate in vivavoce in modo pratico e veloce.

L’ecosistema di app fornito da Zepp OS 2.0 offre oltre 70 app e giochi scaricabili, consentendoti di personalizzare completamente la tua esperienza. Con oltre 120 modalità sportive e il supporto per 4 sistemi di posizionamento satellitare, questo smartwatch è pronto a diventare il tuo compagno di allenamento ideale.

Non dimenticare il monitoraggio completo della salute 24 ore su 24, che include la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue, lo stress, la qualità e le fasi del sonno e molto altro ancora.

Rendi la tua vita più attiva, salutare e intelligente con l’Amazfit Bip 5. Approfitta subito dell’offerta speciale su Amazon: solo 79 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.