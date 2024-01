Amazfit Bip 5 con assistente ALEXA e funzioni sport, salute e social

Uno smartwatch che al tuo polso sa il fatto suo: Amazfit Bip 5 è uno di quei prodotti che ti catturano fin dal primo istante perché ha un design superbo ma anche tanto da offrirti. Quando lo indossi è come avere un vero e proprio assistente a disposizione che ti aiuta nella vita quotidiana ma anche in tanto altro ancora.

Dal momento che è in promozione, perché non approfittarne? Collegati al volo su Amazon dove un ribasso dell’11% ti strizza l’occhio. Con soli 79,90€ lo porti a casa.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Amazfit BIP 5, lo smartwatch che indossato diventa un alleato

Bello e funzionale. Questo smartwatch è un vero e proprio amico una volta che diventa tuo visto che lo indossi giorno e notte senza mai più privartene. Ti dico subito che è disponibile in colorazione nera e che sta bene sia sui polsi maschili che femminili.

A portata di vista ti mette un bellissimo display ampio, colorato e luminoso. Tutto merito del pannello in alta risoluzione che si fa personalizzare senza intoppi con tanti ma tanti quadranti diversi e si fa leggere sempre alla perfezione.

Cosa si cela al suo interno? Sensori dedicati tanto alla salute quanto allo sport. Più di 100 modalità di allenamento e indicatori per sapere come sta il cuore, l’ossigenazione e persino come dormi. Ma attenzione: non sono solo questi, scopri gli altri.

Con GPS integrato e impermeabilità certificata diciamo che hai proprio tutto a disposizione.

Visto che non ti puoi far mancare niente, però, ti dico che non mancano all’appello notifiche smart per le applicazioni social, Amazon Alexa integrata e una batteria che ti regala giorni e giorni di utilizzo.

Cosa aspetti? Collegati immediatamente su Amazon per acquistare il tuo Amazfit Bip 5 a soli 79,90€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.