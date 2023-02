Amazfit Bip 3: un super smartwatch ad un prezzo irresistibile (oggi in offerta su Amazon)

Scopri lo smartwatch Amazfit Bip 3, un dispositivo indossabile che ti offre una soluzione conveniente per monitorare i tuoi allenamenti e mantenere traccia dei tuoi progressi. Con una batteria di lunga durata e un’ampia gamma di funzioni, tra cui monitoraggio del sonno, cardiofrequenzimetro e GPS integrato, questo smartwatch ti offre tutto ciò di cui hai bisogno a un prezzo eccezionale. E ora, su Amazon, puoi acquistarla con uno sconto del 17% per un tempo limitato! La pagherai meno di 50€.

Il prodotto che ti segnaliamo oggi è perfetto per chi cerca un accessorio da tenere sempre al polso per monitorare lo sport, la salute e avere sempre a vista d’occhio tutte le notifiche del tuo telefono.

L’Amazfit Bit 3 è uno smartwatch all-in-one che offre un’esperienza di monitoraggio della salute e della fitness di alta qualità. Il display HD da 1,69 pollici è molto ampio e colorato, consentendo di visualizzare chiamate, messaggi, promemoria e dati di salute e fitness con una chiarezza straordinaria. Dispone di un monitoraggio della salute a 360 gradi che consente di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue in soli 25 secondi e di monitorare la frequenza cardiaca, il livello di stress e le fasi del sonno per comprendere meglio lo stato fisico.

Con oltre 60 modalità sportive integrate e una resistenza all’acqua di 5 ATM, questo smartwatch è un compagno ideale per tutti i tipi di allenamento, da camminare e correre a yoga e allenamento libero. La batteria potente offre fino a 14 giorni di autonomia, rendendo il device un compagno affidabile per tutti i giorni. Inoltre, è anche possibile ricevere notifiche SMS, chiamate e app, trovare il telefono, impostare la sveglia e avere previsioni del tempo e un promemoria per il ciclo mestruale. Con oltre 50 quadranti disponibili, può essere personalizzata per adattarsi all’abbigliamento quotidiano e per soddisfare le esigenze individuali.

Ti consigliamo di non farti sfuggire l’opportunità di acquistare questo smartwatch con un generoso sconto del 17%. L’offerta è a tempo limitato!

