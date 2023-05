Amazfit Band 7: un ottimo smartwatch a un gran prezzo!

L’Amazfit Band 7 è ciò che dovete acquistare se state cercando uno smartwatch di ottima qualità a un prezzo non esagerato. Oggi, infatti, grazie alle promozioni di Amazon potete acquistarlo a un prezzo davvero conveniente. Il suo costo? Solo 44,90 euro con un risparmio del 10%.

Amazfit Band 7: un’occasione unica

Perché accontentarsi di un semplice orologio quando potete avere il meglio a un prezzo davvero unico. Amazfit Band 7 con la sua eleganza e praticità riesce a conquistare il cuore di tutti. Caratterizzato da ampio display da 1,47″ e un aumento dell’area visibile del 112% rispetto al precedente, con il display AMOLED HD a colori con 282 PPI avrete colori limpidi e vivaci.

Uno dei punti forza di questo smartwatch è la mega autonomia di ben 18 giorni grazie alla batteria da 232 mAh e fino a 12 giorni con un uso intenso. Per gli amanti dello sport Amazfit Band 7 offre ben 120 Modalità Sportive Integrate che forniscono dati utili sull’allenamento come distanza, velocità, frequenza cardiaca, calorie bruciate, ecc. Inoltre, potrete monitorare l’ossigeno nel sangue ogni volta che vorrete e grazie al cinturino verrà inviato anche un promemoria se rileva che il vostro livello di SpO2 è troppo basso mentre siete in uno stato non dormiente o durante un’intensa attività mentale o fisica.

Con un semplice clic in 45 secondi il Band 7 misura rapidamente e comodamente tre indicatori di salute come frequenza cardiaca, stress SpO₂. E non finisce qui, grazie ad Alexa Integrato potrete impostare una sveglia, porre una domanda, ottenere una traduzione e altro ancora in modo veloce e semplice. Ad appena 44,90 euro non è il caso di farvi scappare l’ottimo Amazfit Band 7 che potrà essere vostro in pochissimo tempo usufruendo anche della spedizione gratuita e veloce in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.